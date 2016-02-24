Правозащитники: за 5 лет войны в Сирии задокументировано свыше 270 тысяч погибших

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle.

Центр задокументировал 271,138 смертей с начала массовых протестов против власти президента Башара Асада. Из погибших 122,997 - гражданские.

В результате бомбардировок коалиции под руководством США, которые начались в сентябре 2014 года, было убито 4435 человек, из которых 366 - гражданские.

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Количество людей, которые потеряли жизнь из-за конфликта, может быть выше. В центре заявили, что не имеют возможности документировать все смерти из-за секретности, которой придерживаются воюющие стороны, а также затрудненного доступа к некоторым районам.

Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.