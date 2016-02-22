Обама обсудил с Путиным вопрос перемирия в Сирии

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Обама приветствовал достижение договоренности между США, Россией, а также другими партнерами в Международной группе поддержки Сирии об условиях и методах прекращения боевых действий, передает Радио Свобода.

Обама подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является обеспечение положительного ответа от сирийского режима президента Башара Асада и вооруженной оппозиции, а также добросовестное выполнение всеми сторонами условий перемирия, чтобы облегчить страдания сирийского народа.

По оценке президента США, следует усилить руководство ООН политическим процессом урегулирования в Сирии, а также сосредоточиться на разгроме экстремистской группировки "Исламское государство".

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Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу в субботу, 27 февраля.