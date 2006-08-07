Более 60 израильтян пострадали при обстреле Хайфы
08:33, 07 августа 2006Мир
389
Данный обстрел стал наиболее серьезным с момента начала конфликта
Более 60 израильтян - жителей Хайфы - пострадали при обстреле города в воскресенье вечером, сообщает CNN. Не менее шести ливанских ракет упали на жилые кварталы города, одно из зданий обрушилось, внутри него предположительно находятся люди. Девять человек находятся в критическом состоянии, один погиб. Данный обстрел Хайфы стал наиболее серьезным с момента начала конфликта с Ливаном.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter