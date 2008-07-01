Король Саудовской Аравии советует привыкать к рекордным ценам на нефть

Король Саудовской Аравии Абдулла заявил, что странам - импортерам нефти придется привыкнуть к высоким ценам на нее, передает агентство AFP. "Если эти страны хотят облегчить бремя высоких цен на нефть для простых потребителей, они должны снизить налог на топливо", - добавил Абдулла. Кроме того, он отметил, что Саудовская Аравия устанавливает цены на нефть в соответствии с рыночными требованиями, вне зависимости от того, высокие они или низкие.

В конце июня цены на нефть закрепились на уровне выше 140 долларов за баррель. В ходе торгов 30 июня стоимость барреля нефти превысила 143 доллара. 29 июня президент Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Шакиб Хелиль (Chakib Khelil) предупредил о том, что цены на нефть могут подняться до 200 долларов за баррель.

Ранее в ходе Международного энергетического форума бывший премьер-министр Италии Романо Проди отмечал, что увеличение цен на нефть на 10 долларов обходится мировой экономике в 500 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти. Ранее представители страны неоднократно заявляли, что рынок не нуждается в дополнительных поставках сырья, однако 16 июня Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу нефти в июле на 200 тысяч баррелей в день - чтобы снизить рекордно высокие цены на нее.

Лента.ру