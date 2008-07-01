Украинские выборы-2004 Times внесла в десятку самых противоречивых

Британское издание «The Times» определило 10 наиболее противоречивых что касается правдивости результатов избирательных кампаний в мире за последние полвека, среди которых - президентские выборы в Украине 2004 года.

«Когда украинский премьер Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о своей победе на выборах, которые состоялись в ноябре 2004 года, стали звучать обвинения в фальсификации. Тогда же выяснилось, что его противника Виктора ЮЩЕНКО отравили диоксином, что отразилось на его внешности. Одетые в помаранчевое сторонники ЮЩЕНКО организовали массовые акции протеста, и новое голосование выиграл уже он с результатом 52%», - пишет издание.

В частности, британское издание отметило выборы президентом Ирака Саддама Хусейна в 2002 году, президентские выборы в Кении в 2007, выборы в Алжире в 1991 г., выборы Слободана Милошевича в бывшей Югославии в 2000 г., референдум в Польше, президентские выборы в Египте в 2005 г., президентские выборы в Бирме в 1990 г., президентские выборы в Нигерии в 2007 году.