В Ираке украли радиоактивное вещество, которое может быть применено для создания "грязной" бомбы - Reuters

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters .

Власти страны опасаются, что материал может попасть в руки террористической организации «Исламское государство».

Материал, хранившийся в противоударном кейсе размером с лэптоп, пропал в ноябре с одной из фабрик недалеко от города Басра, принадлежавшей американской нефтесервисной компании Weatherford.

Читайте такжеДонецкие боевики готовят "грязную бомбу" из радиоактивных промышленных отходов - The Times

Высокопоставленный чиновник из министерства окружающей среды Ирака рассказал, что материал содержал 10 г радиоактивного изотопа иридия Ir-192.

Читайте такжеПентагон: В ближайшие недели усиление борьбы с ИГ принесет ощутимые результаты

Высказываются опасения, что вещество может быть применено для создания «грязной» бомбы.

Ранее сообщалось, что одним из видов оружия, применяемых террористами, может стать «грязная» бомба - взрывное устройство, содержащее химическое или радиоактивное вещество.