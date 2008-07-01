Новые проверки ожидают русскоязычных граждан Эстонии. С сегодняшнего дня теряет силу - справка о знании эстонского старого образца, передает 5 канал.

Пересдать экзамен должен каждый, кто не учился в эстонской школе. Без справки о языке невозможно устроиться на работу - разве что получить самую низкую должность. Работодатели должны следить за языковой средой в коллективе самостоятельно, при необходимости - обращаться в "языковую инспекцию". Увольнять людей за просроченные справки запрещено, впрочем - брать на работу также.