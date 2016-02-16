Австрия ожидает уменьшения потока мигрантов после ограничений на Балканском маршруте

В правительстве Австрии считают, что эти ограничения должны вызвать своеобразный "эффект домино".

По словам министра внутренних дел Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер, Австрия в этом году ожидает уменьшения количества ходатайств о предоставлении убежища, пишет Европейская правда по информации Reuters.

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"Эффект домино вдоль Балканского маршрута работает, как и планировалось", - отметила Йоханна Микль-Ляйтнер.

"Важно, что каждая страна постепенно ограничивала приток мигрантов на своей границе и чтобы мы делали это все вместе. Важно подчеркнуть, что все готовы работать вместе и проводить общую политику в отношении мигрантов", – сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отмечает, что Македония готова к "полному приостановление потока мигрантов через свою южную границу", и добавил, что Австрия вскоре сделает то же самое.

Напомним, ранее сообщалось, что Македония начала строительство новых пограничных заграждений на границе с Грецией. Протяженность нового забора составит 37 км.