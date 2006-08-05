Ракетчики ”Хезболлы” разместились в жилой пятиэтажке

Израильские военные представили свою версию десантной операции в ливанском городе Тир, дав ей высокую оценку и приведя подробности ночного рейда, в котором участвовали бойцы военно-морского спецназа.

Целью операции была группа активистов "Хезболлы", причастных к обстрелам крупных городов Израиля с использованием ракет большой дальности.

Высадившись с вертолетов, "командос" вошли в пятиэтажный жилой дом, где в обычной квартире на втором этаже скрывались "ракетчики", рассказал РИА Новости армейский источник.

Выполнив в скоротечном бою поставленную задачу, спецназ на пути к району эвакуации вступил в перестрелку с подоспевшими силами "Хезболлы". Собеседник агентства сообщил о "большом количестве" уничтоженных боевиков.

По информации интернет-сайта газеты "Едиот Ахронот", в ходе операции были убиты как минимум десять активистов "Хезболлы", включая "центральные фигуры, причастные к обстрелам Израиля с помощью ракет большой дальности".

Считается, что именно из района Тира были выпущены ракеты, разорвавшиеся накануне вечером у израильского города Хадера, примерно в 80 километрах к югу от границы с Ливаном.

Со стороны израильтян восемь человек получили ранения, в том числе двое спецназовцев были ранены тяжело. Все участники рейда на вертолетах перелетели в Израиль.

За неделю это, по меньшей мере, вторая десантная операция в Ливане. Первая была проведена 2 августа в Баальбеке, в глубоком тылу "Хезболлы", где спецназ, по утверждению израильских военных, уничтожил не менее десяти боевиков, захватил пятерых пленных и без потерь вернулся на базу.

По сведениям "Едиот Ахронот", с начала ливанской кампании таких операций было уже 17, большинство из них не получили освещения в прессе.

РИА “Новости”