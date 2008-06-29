Президент Абхазии назвал взрывы в Гагре "диверсией Грузии"
11:55, 29 июня 2008Мир
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Другая версия - хулиганство
Два взрыва произошли сегодня в центре абхазского города Гагры. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Они получили осколочные ранения. Один из взрывов произошел около рынка, другой через 15 минут - у местного банка.
Существуют две версии случившегося: первая - хулиганские действия.
Как сообщил информационный телеканал "Вести", вторую версию озвучил президент республики Абхазия Сергей Багапш. Он считает, что произошедшие сегодня взрывы - "это диверсия со стороны Грузии".
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