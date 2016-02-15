ООН: Процесс доставки гуманитарной помощи в Сирию "сложнее", чем ожидалось

Об этом, заявил в воскресенье, 14 февраля, заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон в интервью агентству dpa на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.

По словам Элиассона, гуманитарные конвои уже готовы, кроме гарантий безопасности от сторон конфликта также необходимы документы, которые должно предоставить правительство Башара Асада. Заместитель генсека ООН отметил, что здесь необходимо действовать быстро.

Читайте такжеНа северо-востоке Сирии найдено массовое захоронение замученных боевиками ИГИЛ сирийцев

Госсекретарь США Джон Керри ранее заявил, что поставки помощи начнутся уже в понедельник, 15 февраля. Элиассон рассчитывает, что первые поставки будут осуществлены "в первой половине" следующей недели. По оценкам ООН, в 50 районах Сирии, которые находятся в осаде, проживают около 400 тысяч человек.

Напомним, договоренности о немедленном начале поставок гуманитарных грузов были достигнуты на встрече контактной группы по Сирии в Мюнхене 12 февраля.