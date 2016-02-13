Корабль Черноморского флота РФ с крылатыми ракетами прибудет из оккупированного Крыма в Сирию - СМИ

11:45, 13 февраля 2016
Мир
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Цели корабля не разглашаются, однако наличие у него на борту крылатых ракет позволяет предположить возможность его участия в боевой операции.

Россия / flickr.com/photos/nothingpersonal

Ожидается, что в течение ближайшего времени малый ракетный корабль «Зеленый дол» проекта «Буян-М» Черноморского флота РФ с крылатыми ракетами «Калибр» на борту прибудет из оккупированного Крыма и присоединится к Средиземноморской эскадре, передает РИА Новости.

«МРК «Зеленый дол» в ближайшие дни присоединится к российской группировке кораблей, находящейся у берегов Сирии. Это будет первое участие кораблей данного проекта в группировке ВМФ РФ в Средиземном море», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что цели корабля не разглашаются, однако наличие у него на борту крылатых ракет позволяет предположить возможность его участия в боевой операции.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятие в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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