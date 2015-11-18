Россия перебросила в Крым новейшие корабли-невидимки

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, передает "Российская газета".

"Накануне МРК успешно прошли государственные испытания в Новороссийске и совершили суточный переход в главную базу флота, к месту постоянной дислокации", - отметил он.

По его словам, поступление сразу двух новейших МРК - знаковое событие, поскольку ЧФ не пополнялся надводными боевыми кораблями такого класса с 2002 года, когда в Севастополь с Балтийского флота был перебазирован ракетный корабль на воздушной подушке "Самум".

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Отличительной особенностью малых ракетных кораблей проекта 21631 являются поглощающие покрытия корпуса и особая конструкция плоскостей силуэта, что уменьшает вероятность обнаружения корабля в море. Кроме того, корпус корабля изготовлен в соответствии с требованиями по снижению радиолокационной заметности, так называемой стелс-технологии.

Поэтому на экране радара отличить МРК от рыболовецкого сейнера или даже крупной яхты трудно. Поглощающие высокочастотные излучения покрытия и наклонные плоскости силуэта еще более уменьшают вероятность обнаружения этого быстрого и маневренного корабля.

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