Пентагон: В ближайшие недели усиление борьбы с ИГ принесет ощутимые результаты
22:56, 11 февраля 2016Мир
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Усиление борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство" в ближайшие недели принесет ощутимые результаты, заявил министр обороны США Аштон Картер, выступая перед представителями коалиции, воюющей с ИГ.
REUTERS
По его словам, это в первую очередь относится к перекрытию финансовых потоков группировки и сведению на нет возможностей распространения пропаганды.
Министр отметил, что все приехавшие на встречу представителей стран-участниц возглавляемой США коалиции, в которую входят более 20 стран, пообещали либо усилить свой вклад в борьбу с ИГ, либо обратиться к руководствам своих стран с просьбой рассмотреть возможность расширения своего участия, передает Русская служба ВВС.
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Как сообщал УНИАН, сирийская оппозиция вернула контроль над некоторыми населенными пунктами в регионе Туркмандагы на севере Сирии.
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