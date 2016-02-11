Пентагон: В ближайшие недели усиление борьбы с ИГ принесет ощутимые результаты

По его словам, это в первую очередь относится к перекрытию финансовых потоков группировки и сведению на нет возможностей распространения пропаганды.

Министр отметил, что все приехавшие на встречу представителей стран-участниц возглавляемой США коалиции, в которую входят более 20 стран, пообещали либо усилить свой вклад в борьбу с ИГ, либо обратиться к руководствам своих стран с просьбой рассмотреть возможность расширения своего участия, передает Русская служба ВВС.

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Как сообщал УНИАН, сирийская оппозиция вернула контроль над некоторыми населенными пунктами в регионе Туркмандагы на севере Сирии.