Глава Пентагона допустил присоединение НАТО к глобальной коалиции в борьбе с исламистами
Министр обороны США Эштон Картер заявляет о возможном присоединения НАТО к глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке/
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров обороны глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", передает корреспондент УНИАН.
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"Я также должен упомянуть, что благодаря руководству Генерального секретаря НАТО Йенсу Столтенбергу, мы сейчас изучаем возможность присоединения НАТО к коалиции в качестве самостоятельного участника", - заявил Эштон Картер.
Он отметил, что это является значительным событием.
"НАТО как новый член, привнесет уникальные возможности, которые могут быть задействованы против ИДИЛ, включая опыт в наращивании потенциала партнеров, в обучении наземных сил и обеспечении стабилизационной поддержки", - считает Эштон Картер.
При этом он заявил, что с нетерпением ожидает обсуждения соответствующей роли Альянса с членами международной коалиции в ближайшие дни и недели.