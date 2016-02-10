Глава МИД Франции сегодня объявит о своей отставке - СМИ

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в среду объявит о своей отставке.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTL.

В то же время ожидается, что в среду президент страны Франсуа Олланд объявит о назначении Фабиуса председателем Конституционного совета Франции (орган конституционного контроля).

Как отмечает издание, отставка Фабиуса непременно приведет к перестановкам в правительстве страны.

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Вместе с тем назначение нового председателя Конституционного совета ускорит назначение новых членов органа.

Как известно, Конституционный совет состоит из 9 членов, трое из которых обновляются каждые три года и предлагаются президентом страны, председателем национального собрания (нижняя палата парламента) и главой Сената (верхняя палата).

Напомним, Фабиус занимает должность министра иностранных дел Франции с 12 мая 2012 года.