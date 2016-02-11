НАТО расширит военное присутствие в Европе, чтобы сдерживать Россию - The New York Times

Об этом пишет Майкл Шмидт в статье "НАТО расширит военное присутствие в Европе, чтобы сдерживать Россию", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Силы будут сменяться для проведения учений, и НАТО также увеличит свою инфраструктуру в регионе, чтобы быстро реагировать на угрозы, сказал г-н Столтенберг. Весной военные стратеги альянса представят рекомендации о том, насколько большим должно быть присутствие, сказал он.

"Силы будут многонациональными, чтобы дать понять, что нападение на одного союзника – это нападение на всех, и что альянс отреагирует, как одно целое", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, вскоре после того, как было достигнуто соглашение.

Неделей ранее администрация Обамы объявила, что увеличит расходы больше, чем в четыре раза, чтобы расширить свое присутствие в Восточной Европе. В рамках своего предложения по бюджету на 2017 год, администрация просит $ 3,4 млрд - в сравнении с $ 789 млн в текущем бюджете – для "покупки военной техники" в странах, а также подготовки и проведения учений.

Среди стран, которые НАТО и США стремятся защитить, Венгрия, Румыния, Украина и страны Балтии, считают чиновники администрации.

Масштаб американского вклада удивил некоторых аналитиков, они сочли это одним из самых агрессивных шагов, которые США предпринимали в регионе с момента распада Советского Союза. Представители администрации надеются, что их стремление защитить эти страны, даст понять президенту Владимиру Путину, что его агрессию в регионе больше никто не будет терпеть.

В последние месяцы Россия стала сокращать свои военные усилия на востоке Украины, но там остаются ее войска, и многие другие страны в регионе опасаются того, что Путин может предпринять дальше. В то же время, Путин отправил российских военных участвовать в сирийском конфликте, его войска задействованы на земле и в воздушных боях вместе с силами, поддерживающими президента Сирии Башара аль-Асада.

Официальные представители НАТО готовы ужесточить свою позицию в отношении России, они также обсуждают расширение своей роли в возглавляемой США коалиции для победы над "Исламским государством", говорят высокопоставленные чиновники Пентагона. Представители НАТО рассматривают возможность отправки в Ирак инструкторов, чтобы помочь восстановить распавшуюся армию, сказал чиновник. Пока не ясно, насколько близки чиновники к утверждению плана.

В четверг министр обороны Эштон Картер проведет совещание с министрами обороны из двух десятков стран, чтобы обсудить то, как они могут внести больший вклад в кампанию для победы над "Исламским государством".

На пресс-конференции в среду Столтенберг заявил, что НАТО "столкнулось с самыми сложными условиями безопасности за целое поколение", с кибератаками и угрозами от государств и неприсоединившихся сил.

Он признал, что Турция, член НАТО, недавно просила дополнительной помощи, чтобы остановить поток мигрантов из Сирии, Ирака и Африки. Но он отказался сообщить детали.

Димитрис Аврамопулос, комиссар Европейского Союза по вопросам миграции, жаловался на отсутствие флота под командованием союза, который мог бы патрулировать море вблизи Турции и Греции. Это помогло бы спасать жизни мигрантов.

Но Аврамопулос, бывший министр обороны Греции и мэр Афин, на отдельной пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что еще слишком рано говорить о том, должны ли силы НАТО быть задействованы в такой роли. Но, похоже, он равнодушен к этой идее.

"На данный момент, этот вопрос не открыт для обсуждения официально", - сказал он, ссылаясь на информационные сообщения о том, что Германия и Турция обратились за помощью к НАТО.

На вопрос о том, может ли альянс все же участвовать в спасении мигрантов, Аврамопулос ответил, что обычно не требуется никакого "элемента угрозы", чтобы спровоцировать ответ НАТО. Он также подчеркнул, что у Италии и Греции "очень эффективные системы обороны", и они могут применить их в случае необходимости.

Кризис угрожает расколом блока. Страны-члены уже восстанавливают пограничный контроль и никак не могут представить единый ответ. В прошлом году в Европейский Союз прибыло более одного миллиона мигрантов и беженцев, в этом году их может быть еще больше.