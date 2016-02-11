В НАТО призвали Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии "независимыми государствами"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии "независимыми государствами".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вступительного слова на заседании Комиссии НАТО - Грузия в Брюсселе.
"Грузия является независимым и суверенным государством с международно признанными границами. Но Россия продолжает нарушать эти границы. Я призываю Россию отменить признание грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии как независимых государств", - подчеркнул Столтенберг.
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Генсекретарь НАТО обратил внимание на то, что Грузия настроена осуществлять реформы в политической сфере и области безопасности для улучшения собственной безопасности и приближаться к Альянсу.
Столтенберг назвал Грузию одним из ближайших партнеров НАТО. "И мы настроены углублять это партнерство", - заявил он.