В НАТО призвали Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии "независимыми государствами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вступительного слова на заседании Комиссии НАТО - Грузия в Брюсселе.

"Грузия является независимым и суверенным государством с международно признанными границами. Но Россия продолжает нарушать эти границы. Я призываю Россию отменить признание грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии как независимых государств", - подчеркнул Столтенберг.

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Генсекретарь НАТО обратил внимание на то, что Грузия настроена осуществлять реформы в политической сфере и области безопасности для улучшения собственной безопасности и приближаться к Альянсу.

Столтенберг назвал Грузию одним из ближайших партнеров НАТО. "И мы настроены углублять это партнерство", - заявил он.