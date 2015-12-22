РФ объявила о смягчении визового режима с Грузией

"Комментарий о мерах по визовой либерализации для граждан Грузии" опубликован на официальном сайте ведомства.

В частности, россияне сняли ограничение, которое позволяло отказывать в многократных визах тем, у кого нет родственников на территории РФ.

"В контексте продолжающегося процесса нормализации российско-грузинских отношений... гражданам Грузии будут оформляться деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы независимо от наличия родства между приглашающим и приглашаемым", - говорится в сообщении.

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В МИД РФ отдельно заявили что "не исключают в дальнейшем введения безвизового режима на основе взаимности". Как известно, Грузия позволяет россиянам въезд на свою территорию сроком до 90 дней без виз.

Стоит подчеркнуть, что новые визовые правила будут применены уже на следующий день после заявления МИД.

18 декабря Евросоюз принял решение о готовности Грузии к введению безвизового режима; ожидается, что на практике эти правила заработают с апреля следующего года.

МИД РФ между тем не признает связь между этими решениями.