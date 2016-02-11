The Guardian: Гуманитарная деятельность в Алеппо на грани срыва - эта война должна закончиться

Об этом пишет Далиа Аль-Авкати в статье "Гуманитарная деятельность в Алеппо на пределе возможностей - эта война должна закончиться", опубликованной The Guardian.

Когда солнце садится над дорогой в Азаз, город к северу от Алеппо недалеко от турецкой границы, постоянный поток людей, в основном пеших, приходит в движение. Женщины крепко держат за руки своих близких; мужчины несут детей на плечах; целые семьи бегут с вещами, которые можно унести на себе. Никто не идет на запад, в сторону заходящего солнца. Вместо этого все массово направляются к турецкой границе. Негласная правда этих храбрых людей: они боятся, что вот-вот начнется осада Алеппо, который до войны был крупнейшим городом Сирии.

Наши группы из "Корпуса милосердия" в Сирии изо дня в день наблюдают, как новые волны перемещенных семей вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности. После пяти лет войны, трудно представить, что условия в Сирии могли стать еще хуже, но так и произошло. Каждый раз, когда мы думаем, что видели все, конфликт принимает новый оборот и удивляет нас.

В последние недели из-за усиления бомбардировок количество жертв среди гражданского населения резко увеличилось. Десятки тысяч человек прибывают на границу с Турцией. Только за последние несколько дней лагеря возле турецкой границы увеличились вдвое, и не видно конца длинным очередям перемещенных лиц, отчаянно пытающихся выжить. По нашим оценкам, сейчас в направлении границы идут примерно 70 000 человек.

В зимний холод все больше людей прибывают без предметов первой необходимости - ни еды, ни воды, ни одеял. Многие из семей, которые обращаются за помощью, говорят, что у них закончились деньги, и мы их единственный источник пищи. Людям негде спать, стало гораздо сложнее найти даже временные убежища. Ситуация достигла критической точки в последние дни. Некоторые семьи даже решили вернуться в свои деревни, им придется идти домой через поля сражений, потому что они не могут найти убежища, и сейчас слишком холодно, чтобы спать на улице. Они чувствуют себя в ловушке.

Несмотря на ужасные условия, наши команды изо всех сил стараются справиться с ситуацией. В сотрудничестве с нашими местными партнерами мы расположились вдоль границы, встречаем переселенцев с едой, водой и предметами первой необходимости, такими как матрасы и одеяла. На данный момент, распределение продуктов питания и других вещей продолжается, но никто не знает, насколько хватит этих поставок и когда будут следующие.

Мы видим явный рост уровня стресса и беспокойства среди наших команд и тех, кому мы помогаем. Люди все больше обеспокоены уровнем доступной помощи. Они пережили несколько лет конфликта, но возможность осады очень сильно их пугает. Активизация боев и авиаударов в Алеппо и его окрестностях отрезала главный - и самый прямой - маршрут поставок гуманитарной помощи с севера. Мы можем добраться до города по другому маршруту, но это дорога ненадежная и рискованная. Весь район подвергается атакам в течение нескольких дней, поэтому безопасных мест, в которых можно спрятаться, очень мало.

За прошедший год резко сократилось количество мест, где мирные жители могут укрыться от конфликта. Как гуманитарная организация мы обеспокоены сокращением безопасных мест для гражданского населения. В Сирии очень мало убежищ, где мирные жители не рискуют попасть под обстрел противоборствующих сторон. Это мрачный сценарий как для людей, которые бежали, так и для тех, кто остается.

Реальность такова, что никакие деньги и никакие поставки не положат конец страданиям Сирии. Покончить с ними могут только те, кто стал их причиной. Противоборствующие стороны в Сирии должны уважать международное право, прекратить нападения на гражданское население и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Текущая гуманитарная ситуация в Сирии позорная и морально неприемлема, давно пора завершить этот тяжелый гуманитарный кризис. Мы должны усилить давление на политических лидеров, чтобы заставить их положить конец этой войне.