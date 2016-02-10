Столтенберг заявил о возможности проведения встречи с главой МИД России в Мюнхене

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Мы планируем встречу с министром Лавровым в Мюнхене. Мы встречались несколько раз до этого. Мы встречались в Организации Объединенных Наций во время Генеральной ассамблеи ООН. Мы встречались в прошлом году в Мюнхене, и мы встречались во время нескольких других событий. Поэтому это является частью обычного диалога. НАТО никогда не приостанавливало политический диалог с Россией и, конечно, встречи с министром Лавровым являются частью этого диалога», - заявил Йенс Столтенберг.

При этом он выразил убеждение в важности сохранения возможности поддержания политической коммуникации, особенно в трудные времена.

«Мы считаем, что главным образом это важно в сложное время, как сегодня, и сейчас это даже более важно - иметь политический диалог, и (дипломатические) каналы открыты между НАТО и Россией», - заявил Йенс Столтенберг.