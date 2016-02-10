"Демоны во власти": Жители Москвы попросили Обаму построить им теплые дома (видео)

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"За пять лет Собянин превратил Москву в мировое позорище", - заявили активисты. С просьбой "построить теплые дома" они обратились к президенту США Бараку Обаме.

Видео, опубликованное на канале YouTube, назвали "Москва-мировое позорище! Демоны во власти! Собянин хочет нас убить!".

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В предыдущем видеообращении, опубликованном в декабре прошлого года, жители Зюзина просили помощи у президента России Владимира Путина. Они заявляли, что Собянин в 2012 году получил разрешение на реконструкцию ветхих домов, в которых они живут, за счет бюджетных средств. Однако, как утверждают активисты, вместо сноса зданий "Собянин путем подлога документов" перевел их в категорию "несносимых", - скандировали москвичи.