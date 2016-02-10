Модернизированные баллистические ракеты и российские С-300: Reuters рассказал о перевооружении Ирана

Об этом заявил министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы представим следующее поколение Emad с улучшенной системой наведения в следующем (иранском) году (начинается с 20 марта)", - сказал Дегхан.

Иран впервые протестировал ракету Emad в октябре. Иранские военные утверждают, что новая ракета будет важной частью обычной политики сдерживания.

Читайте такжеИран передумал закупать российские танки

Но США утверждают, что эти ракеты способны нести ядерный заряд и, следовательно, их испытания являются нарушением резолюции ООН. Вашингтон ввел санкции в прошлом месяце против иранских физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой.

"Ракета Emad не является нарушением ядерного соглашения или любым разрешением ООН, так как мы никогда не будем использовать ядерную боеголовку. Это несомненно", - сказал министр, добавив, что массовое производство начнется в ближайшем будущем.

Emad - первая ракета в распоряжении Тегерана, которая способна достичь территории Израиля.

Иран также в ближайшие два месяца начнет прием систем С-300 из России и до конца года полностью получит заказ.

Тегеран и Москва также начали переговоры о поставках российских истребителей Су-30. "Мы даже определили количество Су-30 в, которые мы хотим купить", - сказал Дегхан.