СМИ сообщили о сроках поставки российских С-300 Ирану

"Процесс поставки первого полка С-300ПМУ-2 планируется начать в январе и завершить в феврале следующего года. Второй полк этих систем Иран должен получить в августе-сентябре 2016 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Тем самым Россия выполнит свои обязательства по поставке С-300ПМУ-2 Ирану", - добавил он.

Отмечается, что в состав каждого комплекта входят командный пункт полка и два дивизиона с четырьмя пусковыми установками в каждом.

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Стоимость двух полковых комплектов С-300ПМУ-2 составит более $1 млрд. Кроме того, отметил источник, около 80 иранских специалистов пройдут подготовку к эксплуатации систем в учебных центрах России.

"Около 80 иранских военных специалистов в январе 2016 года начнут проходить подготовку по вопросам эксплуатации С-300ПМУ-2 в учебных центрах Академии им. Можайского. Продолжительность обучения составит около четырех месяцев. Его стоимость включена в контракт. По окончании подготовки иранцы, предположительно, в мае, вернутся на родину", - сказал собеседник агентства.

Согласно сведениям источника, в сентябре стороны подписали дополнительное соглашение к контракту по С-300. "На полигон Капустин Яр сразу же была направлена первая партия законтрактованных С-300ПМУ-2 - один полковой комплект. В настоящее время эти системы завершают там испытания для подтверждения заявленных технических характеристик. Затем они поступят в порт отгрузки на российской части побережья Каспийского моря, откуда морским транспортом будут доставлены в Иран", - рассказал собеседник агентства.