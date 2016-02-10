Великобритания направит пять военных кораблей в Балтийское море для сдерживания агрессии РФ

Великобритания направит дополнительно пять военных кораблей в Балтийское море в качестве усилий НАТО по сдерживанию агрессии России, передает ZN.ua со ссылкой на издание The Guardian.

Издание отмечает, что данное действие является более жестким ответом на политику российского президента Владимира Путина. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подчеркнул, что Лондон впервые с 2010 года вносит свой вклад в постоянные военно-морские силы НАТО.

"Возрастающее присутствие НАТО является ясным посланием нашим противникам о том, что мы готовы ответить на любые угрозы и защитить наших союзников. В 2016 году мы значительным образом сфокусируемся на Балтийском регионе", - сказал Фэллон.

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22 октября, командующий ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что НАТО должно пересмотреть свою военно-морскую стратегию на фоне активизации операций ВМС России и других угроз. По словам Ричардсона, РФ демонстрирует желание использовать военную силу.

Он отметил, что количество патрулей российских подводных лодок возросло на 50% с 2013 по 2014 год.

В начале июля в командовании НАТО призвали усилить военно-морские силы (ВМС) Альянса в качестве ответа на дерзкие" и "агрессивные" действия России.