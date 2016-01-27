США обновили свою военную стратегию в Европе: главный приоритет - сдерживание агрессии РФ

В документе перечисляются шесть приоритетов на ближайшие три-пять лет, передает DW.

Главным из них называется "сдерживание российской агрессии". Прошедший 2015 год американское командование характеризует как один из самых трудных со времен окончания холодной войны.

Как отмечается в документе, за последние годы ситуация с безопасностью в Европе значительно изменилась. Всего американское командование выделяет угрозы с трех направлений - севера, востока и юга. Главной причиной обеспокоенности на первых двух направлениях называется Россия в связи с ее нарастающим агрессивным поведением. В то же время с юга Европа сталкивается с угрозой со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), говорится в документе.

Читайте такжеВ НАТО заявили, что политика сдерживания России снова актуальна

"Наше командование проделало выдающуюся работу, фокусируя внимание в равной степени на реваншистской России, массовой миграции и террористах", - заявил возглавляющий EUCOM генерал Филип Бридлав. По его словам, обновленная стратегия направлена на то, чтобы Европа оставалась единой, свободной и мирной.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет закрепить новый порядок глобальной политики, где все вопросы международных отношений решаются с помощью войны и силы.