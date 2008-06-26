Еврокомиссия требует от Чехии, Греции и Польши позаботиться о женщинах

Еврокомиссия требует от Чехии, Греции и Польши законодательно запретить дискриминацию женщин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Еврокомиссия решила направить этим странам письма обоснованного мнения, которое является вторым этапом процедуры о нарушении законодательства ЕС.

Еврокомиссия, в частности, требует от Чехии, Греции и Польши введения в национальное законодательство положений Директивы о запрещении дискриминации при доступе к товарам и услугам, принятой в 2004 году.

Положения Директивы касаются, в частности, таких сфер жизни как транспорт, ведение домашнего хозяйства, банковское и страховое дело.

Чехия, Греция и Польша проинформировали Еврокомиссию о том, что они сейчас готовят необходимые меры для введения положений Директивы в национальное законодательство, однако не сообщили, о каких именно специальных мероприятиях идет речь.

Как сообщал УНИАН, письмо обоснованного мнения является вторым этапом процедуры о нарушении законодательства ЕС. Страны-члены должны в течение двух месяцев ответить на это письмо. Если Еврокомиссия не получит обоснованных ответов она может обращаться в Европейский суд.

Положение Директивы о запрещении дискриминации при доступе к товарам и услугам должны были быть введены в национальное законодательство до 21 декабря 2007 года.

По состоянию на сегодняшний день Еврокомиссия не получила сообщения об имплементации этой Директивы от 12 стран-членов, которым были направлены письма формального предупреждения (первый этап процедуры о нарушении законодательства ЕС – УНИАН): Чехии, Эстонии, Ирландии, Греции, Франции, Кипру, Латвии, Мальте, Польше, Португалии, Румынии и Великобритании.