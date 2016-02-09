Оборонный бюджет США принимался из расчета на 5 основных угроз - Bloomberg

Об этом говорится в статье Джейсона Скотта "В оборонном бюджете США выделяют пять основных глобальных угроз", опубликованной Bloomberg.

"Меняется стратегическая среда, в которой мы живем, и эти изменения вынудили США "перебалансировать" свои инвестиции", - рассказал Фрэнк Кендалл, заместитель министра обороны по закупкам, технологиям и логистике на конференции в Канберре во вторник. Бюджет "направлен на угрозы" больше, чем когда-либо, со времен холодной войны", - сказал он.

Комментарии Кендалла прозвучали спустя 14 лет после того, как экс-президент США Джордж Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею тремя основными врагами, частью так называемой "Оси зла", противостоящей интересам США. Пентагон представит бюджет на $582,7 млрд на 2017 год, в том числе $ 58,8 млрд для выполняющего боевые задачи Фонда заграничных спецопераций, сказал министр обороны Эштон Картер.

Бюджет был обусловлен признанием того, что государства, включая Китай и Россию, "модернизируют свои армии, чтобы быть в состоянии разбить проецирование силы Соединенных Штатов. Это относительно новая для нас проблема", - сказал Кендалл.

Он добавил, что бюджет составляли в условиях строгих финансовых ограничений. Ведомство получит примерно на $15 млрд меньше, чем планировалось изначально.