США готовит обращение к кубинскому народу

Госсекретарь США Кондолизза РАЙС готовит обращение к кубинскому народу в связи с болезнью Фиделя КАСТРО, передает в пятницу агентство France Presse.

По словам представителя Госдепартамента Шона МАККОРМАКА, послание К.РАЙС будет передано по Radio and TV Marti. Эта вещательная служба спонсируется США и транслирует новости "без цензуры" для Кубы.

Неназванный чиновник американского внешнеполитического ведомства подтвердил, что обращение госсекретаря будет выдержано в том же ключе, что и другие заявления Госдепартамента о ситуации на Кубе, обнародованные в течение минувшей недели.

Как напоминает агентство, в четверг президент США Джордж БУШ прокомментировал передачу власти на Кубе Раулю КАСТРО, брату госпитализированного Ф.КАСТРО. "Я призываю кубинцев начать работу по демократическим преобразованиям на острове", - заявил американский лидер.

Обращаясь к кубинцам, Дж.БУШ также отметил, что свободная, независимая и демократическая Куба в качестве близкого друга и партнера "была давней мечтой США". "Мы поддержим вас в попытке создать переходное правительство, приверженное демократии", - пообещал президент.

Между тем, отмечает агентство Reuters, Р.КАСТРО не появлялся на публике уже несколько дней, с тех пор как стал руководителем страны. Однако, как сообщила кубинская коммунистическая газета Granma, "Рауль твердо стоит во главе нации и вооруженных сил".

Кубинское издание гневно отвергло призывы Дж.БУША установить на острове многопартийную демократию, подчеркнув, что положение в стране остается "полностью спокойным". "Слово "переход" не входит в словарный запас кубинцев", - утверждает газета.

В понедельник по национальному телевидению Кубы было передано обращение от имени Ф.КАСТРО, в котором тот объявил о своей болезни и передал полномочия брату. Вскоре появилось второе сообщение от имени Ф.КАСТРО, где говорится, что его состояние стабильно и будет оставаться стабильным еще некоторое время. Правительство Кубы засекретило всю информацию о болезни лидера, поэтому достоверных данных о состоянии нет.