Эксперты Совета Европы начали проверку новых польских законов - СМИ

Группа экспертов совещательного органа Совета Европы прибыла по приглашению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Проверку изменений на их соответствие принципам правового государства инициировала также Еврокомиссия.

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Эксперты уже встретились, в частности, с президентом страны Анджеем Дудой, представителями Верховного суда. Как отметил представитель суда, "разговор был очень конкретный и предметный", цитирует агентство dpa. Ожидается, что эксперты Венецианской комиссии после двухдневных консультаций предоставят свои выводы также и Еврокомиссии, которая может учесть их в своем расследовании.

Еврокомиссия начала беспрецедентное расследование спорных реформ Конституционного суда и усиления контроля за общественными СМИ в Польше в прошлом месяце. Как заявлял вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, после основательной дискуссии "было решено провести предварительную оценку в рамках процедуры по соблюдению принципов правового государства". В Варшаве отвергают обвинения, по мнению главы польского правительства Беаты Шидло, законы соответствуют стандартам ЕС.

Напомним, несмотря на жесткую реакцию Брюсселя, новая власть Польши продолжает принимать противоречивые законы. Так, 29 января Сенат Польши принял закон об усилении контроля в сфере интернет-коммуникаций, предоставляющий спецслужбам и полиции право постоянного доступа к данным по онлайн-активности поляков.