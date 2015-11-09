Новое правительство Польши возглавила Беата Шидло

Как сообщает Польское радио, сегодня на пресс-конференции лидер партии "Право и справедливость", которая на последних парламентских выборах получила большинство, Ярослав Качиньский заявил, что новое правительство Польши возглавит Беата Шидло. Ее кандидатуру поддерживает и президент Польши Анджей Дуда.

В то же время министром иностранных дел станет Витольд Ващиковский, а министром национальной обороны Антони Мацеревич.

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Первым вице-премьером и министром культуры в правительстве Шидло станет профессор Петр Глинский, первым вице-министром по вопросам развития – Ежи Квецинский, а вице-премьером и министром развития – Матеуш Моравецкий.

Министерство здравоохранения возглавит Константы Радзивилл, министром спорта станет Витольд Банька, министром юстиции – Збигнев Зебро, а министром внутренних дел и администрации – Мариуш Блащак.

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Беате Шидло 52 года, по образованию она этнограф, а также получила последипломное образование в краковской Экономической академии. В 2005 году стала депутатом Сейма, а с 2010 года является заместителем лидера "ПиС". Известна своими выступлениями в парламенте на экономические темы.

Как сообщал УНИАН, партия "Право и справедливость" на парламентских выборах в Польше 25 октября получила 37,6% голосов избирателей (230 депутатских мест из 460). Такой результат позволил партии самостоятельно сформировать правительство.