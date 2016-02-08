"Исламское государство" почти в половину сократило выплаты своим боевикам - минфин США

К этому ИГ вынудили авиаудары коалиции под руководством США, которые ограничили финансовые возможности джихадистов, сократив доходы от продажи нефти. Об этом заявил в Лондоне помощник министра финансов США по вопросам финансирования терроризма Дэниэл Глейзер, передает Deutsche Welle.

По словам Глейзера, ракетно-бомбовые удары коалиции нанесли ущерб мощностям по добыче и переработке нефти и транспортным возможностям для ее доставки из подконтрольных "Исламскому государству" территорий Сирии и Ирака.

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"Если вы посмотрите на трудности, которые, как нам известно, они имеют при транспортировке и добыче, я думаю, будет справедливым утверждать, что у них больше нет возможности зарабатывать деньги так, как это было раньше", - приводит слова сотрудника минфина США агентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Британии, экстремистская группировка "Исламское государство" намерено вдвое сократить зарплаты своим боевикам и другим членам группировки.