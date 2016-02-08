Москит против атлета

Традиция предписывала на время проведения Олимпийских игр прекращать войны. А вот насчет эпидемий ничего не говорилось.

В ХХ веке из-за двух мировых войн сорвались три летних и две зимних Олимпиады (1916, 1940, 1944). Будем надеяться, что эпидемия вируса Зика не скажется критически на XXXI летних Олимпийских играх, которые должны начаться 5 августа в Рио-де-Жанейро.

Пока особой тревоги и паники нет. Хотя 1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию вируса Зика мировой угрозой. А в конце января ВОЗ допустила, что число заражений вирусом в странах Южной и Северной Америки может достичь 3-4 млн., включая 1,5 млн. случаев в Бразилии. Вакцины от вируса Зика нет.

Специалисты оптимистически указывают, что август – это пик зимы в Южном полушарии, и это самый неблагоприятный сезон для комаров-разносчиков инфекции Зика

Власти Бразилии предпринимают серьезные меры по минимизации риска для участников и гостей долгожданной Олимпиады. На

Игры ожидают 380 тыс. туристов со всего мира, и по заверениям организаторов, пока еще не было ни одного случая отказа и возврата билетов из-за боязни заразиться вирусом Зика. Правда, в начале февраля руководитель администрации президента Бразилии Жак Вагнер заявил, что беременным женщинам из-за вируса Зика стоит отказаться от поездки на Олимпиаду. Тут, как говорится, береженого Бог бережет. Кроме того, специалисты оптимистически указывают, что август – это пик зимы в Южном полушарии, и это самый неблагоприятный сезон для комаров-разносчиков инфекции Зика. Москиты не любят прохладу.

В любом случае, спортсмены, которые готовятся к главному турниру четырехлетнего цикла, внимательно изучают правила, которые им нужно будет соблюдать в Бразилии. В том числе, пользоваться репеллентами, носить одежду с длинными рукавами и штанинами, не открывать окна в номерах, поменьше быть на улицах и забыть о пляже Копакабана.

Одних на Игры не пустит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), а других – страх перед москитами

В то же время поступают и новости гуманистического характера. Так, Олимпийский комитет США заявил американским спортивным федерациям, что спортсмены не обязаны ехать на Игры в Рио-де-Жанейро, если они боятся вируса Зика. Здесь важен тот момент, что ценность человеческого здоровья в стране ставят выше спортивных достижений и лишних медалей.

Может случиться так, что боязнь болезни со стороны американских спортсменов в какой-то мере уравняет ситуацию, складывающуюся в связи с дисквалификацией российских атлетов за применение допинга. То есть, одних на Игры не пустит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), а других – страх перед москитами.

Но хозяевам Олимпиад-2016 сегодня не до шуток. Президент Бразилии Дилма Русефф объявила о том, что 13 февраля начнется массовая кампания по борьбе с колониями москитов на застоявшихся водоемах с участием 220 тыс. мобилизованных военнослужащих.

В самом деле, нельзя же допустить, чтобы состязания самых сильных людей планеты испортили мелкие насекомые.