В Калифорнии ищут счастливчика, выигравшего в лотерею $63 миллиона

В американском штате Калифорния ищут человека, выигравшего в лотерею 63 млн долларов.

Крайний срок истек этой ночью. Однако, устроители в виде исключения готовы подождать до конца следующей недели, передает «Эхо Москвы».

Представитель SuperLottoPlus сообщил, что права на выигрыш пыталось предъявить множество людей. Практически все они утверждали, что потеряли билет.

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Если победитель все-таки не объявится, то весь рекордный в истории Калифорнии выигрыш перечислят на нужды школ штата.

Счастливый билет был продан 8 августа 2015 года в сетевом продуктовом магазине в Лос-Анджелесе.