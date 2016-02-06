Иран будет выставлять счета по вновь подписанным контрактам на поставку нефти в евро - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник в Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), передает РБК.

По его словам, речь идет о соглашениях с французской компанией Total, испанской нефтехимической корпорацией Cepsa и трейдинговым подразделением российского "Лукойла" — Litasco.

«В наши инвойсы мы внесем пункт о том, что покупателям нашей нефти придется платить в евро с учетом обменного курса к доллару на момент поставки», — сказал собеседник агентства.

Reuters отмечает, что "Лукойл" и Total отказались от комментариев, а Cepsa не ответила на запрос о комментарии.

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Иран также сказал своим партнерам, что хочет получить причитающуюся ему задолженность в миллиарды долларов в европейской, а не в американской валюте, добавил источник Reuters.

Собеседник агентства рассказал, что, когда страна находилась под санкциями, Центральный банк Ирана принял решение проводить зарубежные расчеты в евро. Источник пояснил, что отказ от доллара продиктован политическими причинами.

Ирану было ранее разрешено использовать часть активов, замороженных в результате американский санкций. Речь шла о средствах, которые были номинированы не в долларах, а в других валютах, таких как оманский риал и дирхам ОАЭ, напоминает Reuters. Общую сумму замороженных активов Вашингтон оценивает в $100 млрд (€89,2 млрд), из которых Тегеран после снятия санкций смог получить доступ примерно к половине.

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Агентство отмечает, что пока неясно, какую часть этих активов составляет задолженность по нефтяным платежам, которую Иран хочет получить в евро. В частности, размер долга Индии равняется примерно $6 млрд.