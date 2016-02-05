В центре Нью-Йорка упал гигантский башенный кран, есть погибшие и раненые (фото)
17:20, 05 февраля 2016Мир
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В пятницу, 5 февраля, в центральном районе Нью-Йорка башенный кран упал посреди улицы.
REUTERS
В результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили ранения, сообщает ТСН.uа со ссылкой на New York Times.
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Информация о жертвах и раненых является предварительным и уточняется, сообщил журналистам высокопоставленный представитель городской администрации на условиях анонимности.
Crazy scene! Crane just collapsed in TriBeCa #nycpic.twitter.com/uUFjaYIlci— Keith Smith V (@KVSaint) 5 Февраль 2016
Кран растянулся вдоль целого квартала в нижнем Манхэттене. В указанном районе были перекрыты улицы.
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