В центре Нью-Йорка упал гигантский башенный кран, есть погибшие и раненые (фото)

17:20, 05 февраля 2016
Мир
5033 0

В пятницу, 5 февраля, в центральном районе Нью-Йорка башенный кран упал посреди улицы.

REUTERS

В результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили ранения, сообщает ТСН.uа со ссылкой на New York Times.

Читайте такжеВ Омске башенный кран упал на дорогу, убив четырех людей (видео)

Информация о жертвах и раненых является предварительным и уточняется, сообщил журналистам высокопоставленный представитель городской администрации на условиях анонимности.

Кран растянулся вдоль целого квартала в нижнем Манхэттене. В указанном районе были перекрыты улицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter