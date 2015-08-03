В Нидерландах два плавучих крана рухнули на жилые дома, ранено около 20 человек

Во время происшествия краны грузили части моста.

В Нидерландах в городе Алфен-ан-ден-Рейн два крана упали на жилые дома. Об этом сообщает ТСН.ua. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 20 человек. Под завалами могут оставаться люди. Во время происшествия краны грузили части моста.

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