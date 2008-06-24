В Англии ждут терактов с использованием частных самолетов

Великобритания опасается террористических атак, подобных терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет The Telegraph.

Британские власти полагают, что для атак террористы могут использовать частные самолеты, количество которых в стране, согласно данным, которые приводит издание, составляет 8,5 тысяч. Также сообщается, что в Великобритании насчитывается более 500 мест, куда можно посадить самолет - от фермерских полей до местных аэропортов. При этом силы безопасности страны не осуществляют официальный контроль за тем, кто поднимает в воздух и сажает частные самолеты, - за полетами следит Управление гражданской авиации.

Прогнозы о том, что террористы могут угнать частный самолет и использовать его в качестве "транспорта для доставки бомбы", содержались в докладе лорда Карлайла - независимого эксперта в области антитеррористического законодательства Великобритании с 2005 года. Лорд Карлайл отметил, что угнать один из таких самолетов, способных совершать перелеты между европейскими странами на высоких скоростях, и устроить теракт с его использованием "достаточно просто".

В свою очередь, представители Ассоциации владельцев самолетов и пилотов (The Aircraft Owners and Pilots Association, AOPA) заявили, что проинструктировали членов AOPA, как действовать в связи с угрозой террористических атак.

Кроме того стало известно, что Великобритания усилит охрану границ с помощью создания полицейского подразделения численностью три тысячи человек. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Жаки Смит (Jacqui Smith). Она уточнила, что внутри подразделения будет создан специальный отдел по борьбе с терроризмом. Для содержания подозреваемых в терроризме в Лондоне будет построен специальный центр предварительного заключения.

Лента.ру