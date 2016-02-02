В Сомали во время взлета на борту А321 произошел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва в обшивке лайнера образовалась пробоина, пишет Лента.ру со ссылкой на airlive.net.

По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Сообщается, что самолет в момент взрыва только начал набирать высоту, поэтому разгерметизация салона не имела серьезных последствий, и пилот смог совершить аварийную посадку. Предположительно, бомбу на борт пронес в багаже один из пассажиров.

По информации РИА Новости, самолет вернулся в аэропорт Могадишо. После посадки находившиеся на борту 60 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы.