Эксперимент: как доехать из Киева в Грецию по железной дороге?

С начала июня Юго-Западная железная дорога запустила прицепной вагон «Киев-Салоники».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Юго-Западной железной дороги Александр ТОЛКАЧЕВ в Киеве журналистам.

Вагон функционирует в составе поезда №15 "Москва-Будапешт-Ужгород" и находится в пути 51 час.

Как уточнили УНИАН в ЮЗЖД, вагон запущен в экспериментальном режиме с целью изучения спроса и совершает одну поездку в неделю.