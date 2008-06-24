Эксперимент: как доехать из Киева в Грецию по железной дороге?
00:20, 24 июня 2008Мир
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Версия от ЮЗЖД
С начала июня Юго-Западная железная дорога запустила прицепной вагон «Киев-Салоники».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Юго-Западной железной дороги Александр ТОЛКАЧЕВ в Киеве журналистам.
Вагон функционирует в составе поезда №15 "Москва-Будапешт-Ужгород" и находится в пути 51 час.
Как уточнили УНИАН в ЮЗЖД, вагон запущен в экспериментальном режиме с целью изучения спроса и совершает одну поездку в неделю.
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