Около 100 человек в масках напали на беженцев в центре Стокгольма

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на The Telegraph.

Около ста человек в масках совершили нападение на беженцев в центре Стокгольма. Также они разбрасывали листовки с лозунгом «Хватит!» на улицах Стокгольма. На лиcтовках также говорилось, что нужно дать «североафриканским детям, которые путаются под ногами, наказание, которое они заслуживают».

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Полиция задержала троих человек: один из них ударил полицейского, а другие - носили маски и кастеты, что запрещено в Швеции.

В полиции заявили, что задержанные планировали нападение на детей беженцев.

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Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Сотни жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежи, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской" внешности. За нападениями последовали массовые протесты против приема беженцев.