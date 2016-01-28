1 февраля вирус Зика могут объявить международной чрезвычайной ситуацией

Как передает Радио Свобода, Чан призвала провести в понедельник, 1 февраля, срочную встречу независимых экспертов, которые должны установить, объявлять ли нынешнюю вспышку болезни международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Читайте такжеВОЗ прогнозирует заражение вирусом Зика до 4 миллионов человек

Руководитель ВОЗ также выразила глубокое беспокойство из-за перспективы дальнейшего распространения вируса комарами, отсутствие иммунитета к нему в регионах, пораженных им впервые, а также то, что против заболевания не существует прививок и лекарств и быстрых диагностических тестов на этот вирус.

Лихорадка Зика, вызванная этим вирусом, сама по себе не представляет значительной опасности и вызывает у больных незначительное повышение температуры и ухудшение самочувствия, легкую боль в голове, мышцах и суставах, а также сыпь на коже и проходит где-то за неделю. Но эта болезнь может вызвать микроцефалию и повреждение мозга новорожденных детей, если им переболеет беременная женщина.

Вирус был впервые обнаружен в Африке у обезьян, редкие заражения им человека были зафиксированы в ряде стран Африки и Азии; после 2007 года он появился и в других частях мира, в частности, в последнее время быстро распространяется в Центральной и Латинской Америке. По прогнозам ВОЗ, в этом регионе в течение следующего года болезнью Зика может заболеть от 3 до 4 миллионов человек.

В частности, в Бразилии, которая в августе принимает Олимпийские игры, от октября 2015 года подтверждено почти 3 тысячи 900 случаев заболевания лихорадкой Зика.