В Египте разбился истребитель, весь экипаж погиб

Это произошло во время тренировочного полета, передает телеканал АВС.

Факт аварии уже подтвердил военный представитель Египта Мохаммед Самир, но отказался уточнить детали, сообщив лишь, что весь экипаж погиб.

Отмечается, что пока ничего не известно о количестве погибших. В то же время не разглашаются и детали происшествия.

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