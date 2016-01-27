США и Китай планируют согласовывать действия в ООН из-за ядерных испытаний в Северной Корее - Керри

Об этом в Twitter сообщил Государственный секретарь США Джон Керри.

В частности, по словам главы американского внешнеполитического ведомства, он провел конструктивный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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Керри отметил, что угроза, которую представляет ядерная программа Северной Кореи, имеет важное значение в мировой повестке дня.

"США и Китай договорились о необходимости согласованных действий в ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы.

Как говорится в заявлении правительства страны, испытание прошло "в соответствии со стратегическим курсом Трудовой партии Кореи. В результате КНДР стала владеть мощными ядерными силами сдерживания".

Министерство иностранных дел Украины распространило заявление, в котором подчеркивает, что в Украине глубоко озабочены заявлениями руководства КНДР о проведении испытания очередного ядерного устройства.

«Украина как государство, которое добровольно отказалось от собственного ядерного потенциала и неуклонно придерживается принципов ядерного нераспространения, решительно осуждает такие действия КНДР. Считаем, что этот вопрос должен быть безотлагательно рассмотрен Советом безопасности ООН», - заявили в МИД.