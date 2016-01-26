Bloomberg: На Западе стремятся пересмотреть санкции против России

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты издания пишут что "установкой сцены" для прекращения изоляции России занимаются Франция и Германия, у которых заканчивается терпение помогать Украине достичь обязательств по мирному соглашению.

"В Украине наблюдаются признаки процесса "умиротворения". Это выглядит так, будто все стороны начали более заметно продвигаться к какому-то решению в текущем геополитическом беспорядке", - сказал Саймон Кихано-Эванс, главный стратег развивающихся рынков в Commerzbank AG.

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Госсекретарь Джон Керри заявил в Давосе о том, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций в этом году, в силу того, что условия Минских соглашений реализованы. После этого, с подобными заявлениями выступил ряд политиков.

Так, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле написал в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в понедельник, что ЕС должен установить более тесные связи с Россией, чтобы помочь прекратить гражданскую войну в Сирии и снизить напряженность на Ближнем Востоке между суннитами и шиитами.

Еще раньше министр экономики Франции Эммануэль Макрон рассказал что в его стране хотели бы отмены санкций в летнее время.

"Керри говорит о возможности снятия санкций, но Россия должна сотрудничать по вопросам Украины и Сирии для того, чтобы США отменила некоторые из них", - сказал Марк Кац, профессор управления и политологии в Университете Джорджа Мейсона в Вирджинии.

По словам Каца, Керри также стремился успокоить тех европейских союзников, которые недовольны санкциями.

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"В данный момент кризис в Украине больше не является основным соображением для политиков", - пишет Bloomberg.

В статье говорится о том, что Европа имеет давнюю зависимость от поставок российского газа и сейчас вынуждена справляться с толпами мигрантов из Сирии. Мирные переговоры по Сирии начнутся 29 января, и Россия будет ключевым игроком.

"Сигналы для улучшения отношений с Россией показывает умение Путина убедить западных политиков в том, что он заинтересован в разрешении конфликтов, даже тогда, когда это необязательно так", - говорит Глава программы России и Евразии при Chatham House Джеймс Никси.

"Приоритетом Запада является Сирия, приоритетом России является Украина; их интересы существенно отличаются от наших", - сказал Никси в интервью.

По его словам, основная проблема Запада это не Россия, а исламский фундаментализм.

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Франция и Германия могут провести переговоры с Россией и Украиной 8 февраля, чтобы попытаться выйти из тупика по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве во вторник.

"Все больше и больше наших партнеров приходят к пониманию, что это не может продолжаться дольше, и что это вредит их интересам", - сказал Лавров.