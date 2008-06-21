К 2020 году Россия должна иметь современную армию: начальник генштаба

Россия к 2020 году должна иметь армию самого современного уровня, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров.

"В рамках стратегического развития России до 2020 года одним из приоритетных направлений является укрепление национальной безопасности за счет создания новой стратегии строительства вооруженных сил с учетом современных вызовов и угроз национальной безопасности страны. При этом долгосрочное строительство вооруженных сил должно быть адекватным экономическим возможностям государства, основанном на оснащении армии и флота вооружением и военной техникой, разработанной с использованием новейших технологий и при повышении роли человеческого фактора", - сказал генерал 19 июня на церемонии выпуска в военной академии Генерального штаба.