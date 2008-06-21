Армения продолжит консультации с НАТО

Армения считает важным продолжение консультаций с НАТО в формате "26 плюс 1", заявил министр иностранных дел республики Эдвард Налбандян, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, на встрече с Генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером, сообщили пресс-служба МИД страны.

"В ходе встречи Налбандян высоко оценил итоги состоявшегося 28 мая заседания Совета Североатлантического совета в формате "26 плюс 1" (Армения-НАТО). В свою очередь, Схеффер приветствовал решение парламента Армении об удвоении численности армянских миротворцев в Косово", - сказал представитель пресс-службы.

Армения 12 июня впервые отправила в Косово миротворческую миссию в составе роты (70 военнослужащих), которая заменила взвод, состоящий из 34 военнослужащих. Армянские военные участвуют в миротворческой миссии около города Урошевац в составе греческого батальона с 12 февраля 2004 года.

Налбандян отметил, что Ереван ценит содействие стран-членов Альянса в реализации Программы действий индивидуального партнерства Армения-НАТО (IPAP).

"По просьбе Схеффера, глава армянского внешнеполитического ведомства рассказал об итогах встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева в рамках карабахского урегулирования", - сказал представитель пресс-службы.

В Брюсселе Налбандян встретился также со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Питером Семнеби и руководителями ряда общеевропейских и бельгийских армянских организаций.