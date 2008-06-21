"Аль-Каида" готовит "белый террор"

Десятки этнических европейцев из Эстонии, Румынии, Германии, Великобритании, Дании и Нидерландов несколько месяцев проходили подготовку в лагерях "Аль-Каиды" на территории Пакистана и теперь могут быть использованы для терактов в Европе и США, сообщает со ссылкой на правительственные источники американская телекомпания ABC.

Телекомпания напоминает, что многим европейцам не нужны визы для перемещения по Европе и въезда в США, а “белая” европейская внешность должна усыпить внимание таможенников и полицейских, поэтому их выявление и нейтрализация будут намного труднее для структур, ведущих борьбу с терроризмом.

Значит, заключает журналист, США должны активизировать давление на Пакистан с целью ликвидировать тренировочные лагеря диверсантов. При этом ABC ссылается на одного из конгрессменов - заместителя главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

"В Пакистане таких лагерей быть не должно", - заявил конгрессмен.