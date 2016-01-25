Путин винит Китай в обвале мировых цен на нефть

Об этом он заявил в ходе межрегионального форума "Общероссийского народного фронта", который транслировал телеканал "Россия 24".

"Китай — наш партнер, союзник, у нас с ними очень добрые отношения, с китайцами, но к сожалению, вы знаете, и у них сейчас есть проблемы, темпы роста у них серьезно страдают", - отметил глава российского государства, передает Росбалт.

Читайте такжеЦены на нефть продолжают падать

По его мнению, происходит сокращение объема мировой экономики, что влияет на стоимость барреля нефти.

"От того, что перепроизводство этого топлива, оно не потребляется сегодняшней экономикой так, как это думали экономисты раньше. Это одна из причин сегодняшних сложностей", — сказал Путин.