Штайнмайер считает, что исламисты также должны участвовать в переговорах по Сирии

Об этом говорится в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает Deutsche Welle.

"Откуда же могут взяться умеренные круги после более пяти лет гражданской войны, крайнего насилия и общего огрубения? Я боюсь, мы давно уже прошли тот момент, когда бы мы могли выбирать партнеров для диалога и участников переговоров", - подчеркнул Штайнмайер.

По словам дипломата, необходимым является альянс всех тех, которые "представляют свою часть сирийского общества, де-факто обладающие властью, уважают принципы венского процесса и готовы прекратить борьбу между собой в процессе женевских переговоров".

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Министр также подчеркнул, что его заявление касается как Башара Асада, так и сирийской оппозиции. Но в то же время он отметил, что "за столом переговоров не должно быть террористов и исламистских экстремистов, которые только и хотят, что саботировать политическое урегулирование".

Напомним, ранее в сирийском правительстве заявили, что ожидают предоставления перечня оппозиционных сил, которые примут участие в переговорах относительно будущего страны, чтобы удостовериться, что в нем нет "террористических" группировок. В то же время представители сирийской оппозиции выразили возмущение вмешательством России в формирование состава делегации от оппозиции и возложили ответственность за возможный срыв переговоров на Асада и Москву.

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Со временем, в ООН сообщили, что запланированный на 25 января в Женеве переговоров по урегулированию в Сирии, вероятно, отложат на несколько дней "из практических соображений".